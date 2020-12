Francia: fonti stampa, Parigi pronta a iniettare tra i 4 e i 5 miliardi di euro supplementari in Air France

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese inietterà tra i 4 e i 5 miliardi di euro in più nel capitale di Air France, raddoppiando così la sua partecipazione nella compagnia aerea, che ad oggi ammonta al 14 per cento. Lo riferisce in anteprima l'emittente radiofonica "Rtl". A fine aprile, Air France ha ricevuto dal Ministero dell'Economia di Parigi 7 miliardi di euro. Di questi, 4 miliardi sono sotto forma di prestiti garantiti dallo Stato al 90 per cento e 3 miliardi provengono dagli azionisti. Una situazione inedita per l'azienda, che non riceveva aiuti da più di 25 anni.(Frp)