Imprese: Fs Italiane, Fitch conferma rating BBB- con outlook stabile

- L’agenzia di rating internazionale Fitch ha rilasciato la valutazione annuale del profilo di credito di Ferrovie dello Stato Italiane confermando l’issuer default rating a “BBB-” e l’outlook stabile che riflette quello della Repubblica italiana. Stando al relativo comunicato stampa, Fitch ha inoltre revisionato lo standalone credit profile di Fs Italiane a “BBB-“ da “BBB”, a seguito del nuovo approccio adottato dall’agenzia sui gruppi ferroviari integrati, che di fatto, per il Gruppo, limita anche lo standalone credit profile al rating della Repubblica italiana. Si sottolinea, prosegue la nota, come nelle valutazioni dell’agenzia il Gruppo mantiene un moderato livello di debito, rispetto all’Ebitda disponibile al suo servizio, commisurato ad uno standalone credit profile pari a “BBB+” e dunque un notch sopra allo standalone credit profile finale e due notch al di sopra del rating complessivo. (Com)