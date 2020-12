Spagna-Marocco: il 17 dicembre a Rabat vertice bilaterale senza il vicepremier Iglesias

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 dicembre prossimo si celebrerà a Rabat un importante bilaterale tra Spagna e Marocco, con l'esclusione dalla delegazione ministeriale, dopo ore di indiscrezioni e voci contrastanti, del vicepremier Pablo Iglesias. Se, infatti, diversi esponenti di Unidas Podemos avevano confermato la presenza del leader del partito, i quotidiani "El Mundo" ed "El Pais", dopo aver consultato fonti della Moncloa (sede della presidenza del governo) hanno confermato che non ci sarà. Il governo, infatti, avrebbe cambiato i criteri iniziali stabilendo che parteciperanno solo i ministri che hanno un memorandum concreto da chiudere con le controparti. Per questo Iglesias non farà parte della delegazione, a differenza dei vertici analoghi con Italia e Portogallo. Si tratta di una decisione dovuta anche alle restrizioni imposte dal Covid-19 che obbligheranno la delegazione spagnola a presenziare a ranghi ridotti rispetto alle precedenti riunioni di alto livello. In rappresentanza di Unidas Podemos ci sarà, invece, la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz. (segue) (Spm)