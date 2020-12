Spagna-Marocco: il 17 dicembre a Rabat vertice bilaterale senza il vicepremier Iglesias (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, non si esclude che questo forfait sia da attribuire a ragioni di stretta opportunità politica. Pablo Iglesias, infatti, in diverse occasioni ha chiesto al governo di agire all'interno delle Nazioni Unite per favorire un referendum sull'autodeterminazione del Sahara occidentale conteso tra il Marocco e la Repubblica Democratica Araba Saharawi (riconosciuta solo da una parte della comunità internazionale) che rivendica il territorio. Il vicepremier ha, inoltre, chiesto il mantenimento del cessate il fuoco violato dal Marocco al passo di Guerguerat, dove l'esercito marocchino è intervenuto il mese scorso per scacciare un gruppo di manifestanti saharawi che da tre settimane bloccava una striscia di 5 km tra la dogana marocchina e il confine mauritano. Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, e il presidente del governo marocchino, Saadeddine el Othmani, accompagnati da una rappresentanza di ministri, discuteranno, tra i vari, un tema particolarmente sensibili come l'aumento della pressione migratoria nelle Isole Canarie, dopo più di cinque anni senza un vertice bilaterale. (Spm)