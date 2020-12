Venezuela: Regno Unito non riconosce risultato elezioni, "né libere né eque"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito non riconosce i risultati delle elezioni parlamentari tenute in Venezuela il 6 dicembre. È quanto si legge in un comunicato del governo di Londra. “Le elezioni dell'Assemblea nazionale venezuelana del 6 dicembre non sono state né libere né eque. Non hanno soddisfatto le condizioni accettate a livello internazionale, né i requisiti della legge venezuelana. Il Regno Unito ritiene che le elezioni siano state illegittime e non riconosce il risultato”, recita una dichiarazione attribuita a un portavoce del ministero degli Affari esteri. Il Regno Unito “riconosce l'Assemblea nazionale eletta democraticamente nel 2015 e riconosce Juan Guaidó come presidente costituzionale ad interim del Venezuela”. (segue) (Rel)