Imprese: Poste Italiane sostiene Italia Cashless con 29 milioni di carte

- Poste Italiane, leader nei pagamenti digitali con Postepay, sostiene il programma Italia Cashless lanciato dal governo per incentivare i pagamenti elettronici e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. Stando al relativo comunicato stampa, Poste Italiane contribuisce al piano con oltre 29 milioni di carte, 20 milioni di app e sette milioni di wallet di pagamento digitale. Con pochi passaggi, prosegue la nota, tutti i titolari delle carte di Poste Italiane potranno eseguire la registrazione necessaria per la partecipazione al programma Cashback di Stato direttamente sulle app Postepay e BancoPosta, in alternativa alla procedura di registrazione tramite Spid sull’AppIO. Al fine di favorire lo sviluppo dei pagamenti digitali più innovativi, prosegue la nota, Poste Italiane ha previsto un ulteriore beneficio di un euro per tutte le transazioni di pagamento superiori ai 10 euro eseguite tramite app e codice Postepay presso tutti gli uffici postali e gli altri punti vendita convenzionati con questa nuova modalità di pagamento tramite codice Qr. La finalità di questa iniziativa è quella di promuovere per cittadini e commercianti una nuova modalità di pagamento e di incasso semplice, conveniente e sicura anche in termini di distanziamento sociale. (Com)