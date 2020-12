Covid: Petrenga (Fd'I), grave posizione governo nei confronti di governatore Marsilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Fratelli d'Italia Giovanna Petrenga, afferma che "ancora una volta il governo italiano si dimostra sordo alle istanze dei territori. E' incomprensibile, infatti - spiega in una nota - la presa di posizione del governo centrale contro l'ordinanza del governatore dell'Abruzzo Marsilio che, alla luce dei dati epidemiologici che danno in netto calo l'epidemia nella sua regione, ha disposto il suo inserimento in zona Arancione. E' opportuno ricordare che il governatore Marsilio è stato lo stesso che nelle settimane scorse, anticipando il governo, dichiarò la regione Abruzzo zona rossa per limitare la diffusione dell'epidemia che allora era in forte ascesa. Pertanto - conclude Petrenga - mi sento di esprimere piena solidarietà al governatore Marsilio per il grave attacco che sta subendo e che lede il generale principio di sussidiarietà sulla distribuzione delle competenze nel rapporto Stato/Regioni".(Com)