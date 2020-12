Russia-Usa: Rosneft smentisce "FoxNews", mai avuti contatti con Hunter Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rosneft ha smentito di aver avuto dei contatti con Hunter Biden, il figlio del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden. "Recentemente si è stata scatenata una guerra dell'informazione contro Rosneft, una società che è una spina dorsale per l'economia della Federazione Russa e che genera una sinergia significativa per i fornitori di attrezzature, per le società di servizi e le aziende regionali. I partecipanti a questa guerra dell'informazione sono alcuni media internazionali, i cui articoli diventano la base per la persecuzione politica della società e provocano nuove sanzioni", si legge in una nota. "Per esempio, in un’edizione di ‘FoxNews’ del 20 novembre 2020, è stato riferito che Rosneft sarebbe presumibilmente coinvolta nella consulenza che Hunter Biden avrebbe effettuato per alcuni partner cinesi in merito all'acquisizione di una partecipazione nella nostra società. Queste affermazioni sono assolutamente false. In realtà, Rosneft non ha mai avuto contatti con Hunter Biden", prosegue il comunicato. (segue) (Rum)