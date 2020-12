Roma: minaccia il suicidio dal cornicione del suo appartamento, polizia salva 30enne inglese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di trent'anni, londinese, ha tentato il suicidio minacciando di gettarsi dal cornicione del suo appartamento al quarto piano a Roma. Sul posto, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti gli agenti della sezione volanti, del primo distretto Trevi e del commissariato Viminale. Secondo quanto ricostruito, il giovane minacciava il suicidio urlando frasi in lingua inglese.Arrivati sul posto, diversi passanti hanno indicato ai poliziotti l'esatta collocazione del ragazzo che si trovava su un piccolo cornicione di una finestra, con gran parte del corpo totalmente nel vuoto, mentre urlava in lingua inglese frasi che preannunciavano il chiaro intento di gettarsi di sotto. Inutili i tentativi di far ragionare l'uomo.Gli agenti sono entrati nell'appartamento e l'hanno tirato all'interno con la forza, afferrandolo per un braccio e alla spalla mentre era in bilico sul cornicione della finestra della cucina. Nell'appartamento, completamente a soqquadro, sono stati trovati numerosi blister vuoti di metadone. Il ragazzo è stato portato in codice rosso al Santo Spirito. Inoltre, la caduta derivata dalla messa in salvo dell'uomo ha causato lesioni alla spalla di un poliziotto, dichiarato guaribile in 7 giorni.(Rer)