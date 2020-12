Speciale scuola: ministero, ecco le misure del nuovo Dpcm per tutto il territorio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scuole secondarie di secondo grado, "il 100 per cento delle attività continuerà a svolgersi per tutti gli studenti, fino alla pausa natalizia, tramite didattica digitale integrata. Dal 7 gennaio 2021, il 75 per cento della popolazione studentesca dovrà tornare alla didattica in presenza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali". Sono alcune delle misure per le scuole del nuovo Dpcm che riguardano tutto il territorio nazionale. Sul sito del ministero dell'Istruzione si legge che nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I grado) "la didattica continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina". (Rin)