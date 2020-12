Speciale scuola: osservatorio "Ora di futuro", bambini preferiscono didattica in presenza, tecnologica e laboratoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La scuola? Noi la vogliamo così: in presenza, tecnologica e laboratoriale”. Lo dicono i 50mila bambini della generazione Alpha, nati dopo il 2010, delle 3.500 classi di terza, quarta e quinta elementare di tutta Italia che hanno aderito al programma “Ora di Futuro” durante il periodo di chiusura generalizzata. Lo rende noto un comunicato, in occasione dell'evento di presentazione dei risultati del secondo osservatorio "Ora di futuro". La scuola dovrebbe essere "tecnologica per garantire le competenze digitali a tutti; laboratoriale, perché solo attraverso 'il fare' secondo i bambini si impara davvero; infine, in presenza perché la scuola è prima di tutto luogo di apprendimento e di interazione sociale". I bambini della generazione Alpha sono molto fiduciosi nel futuro e nella capacità della scienza e della tecnologia di dare le risposte di cui l’umanità ha bisogno. La generazione Alpha ha la prima lettera A, come ambiente: la loro priorità. Per le 1.300 famiglie fragili con bambini da zero fino a sei anni dei 16 centri “Ora di Futuro”, ascolto, sostegno e confronto sono necessari per superare il senso di solitudine e isolamento sperimentato durante la chiusura. Dall’Osservatorio “Ora di Futuro” emerge così la centralità della relazione umana, che va oltre lo schermo. (Com)