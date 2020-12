Speciale scuola: ministero, ecco le misure del nuovo Dpcm per territori con scenari di maggiore gravità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle misure del nuovo Dpcm relative a territori con "scenari di maggiore gravità", in particolare nelle aree caratterizzate da uno scenario di "massima gravità e da un livello di rischio alto", le "cosiddette zone rosse, restano in presenza i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali". E' quanto si legge sul sito web del ministero dell'Istruzione che precisa anche che "le disposizioni del Dpcm si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione del Dpcm del 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021". (Rin)