Speciale scuola: Oreste Castagna protagonista nella nuova campagna video di Regione Lombardia per sensibilizzare i bambini

- È Oreste Castagna, in arte Gipo, volto noto di 'Rai Yoyo', il protagonista della una nuova campagna di sensibilizzazione per la prevenzione e per il contenimento dell'emergenza Covid. Conosciuto dai più piccoli come Gipo, Castagna illustra in tre video educativi e divertenti sviluppati altrettanti principi fondamentali per difendersi dal Coronavirus: il distanziamento, il lavaggio delle mani e l'uso della mascherina. Attraverso una narrazione semplice, ma efficace, Gipo spiega ai piccoli spettatori l'importanza di difendersi dal virus pur conservando, per quanto possibile, tutte quelle abitudini e attività che nella vita di un bambino sono imprescindibili: imparare, giocare, vivere insieme agli altri. L'obiettivo di questo progetto è rendere consapevoli e vigili i piccoli cittadini, un target delicato e sensibile, ma anche molto più attento e ricettivo di quanto si pensi. Un pubblico, spesso potentissimo, quando si tratta di assimilare, comprendere e ritrasmettere informazioni. Sono infatti proprio i nostri bambini, per avere appreso queste nozioni anche a scuola e in contesti educativi extra famiglia, a ricordarci di allacciare la cintura di sicurezza, a richiamarci sul non dire parolacce o, per fare altri esempi, a dire sempre 'grazie' e 'prego' come segnali di educazione e rispetto delle regole e delle altre persone. Partendo dalla convinzione che ciò che si impara da piccoli rimane radicato in noi per sempre si comprende il ruolo chiave della nuova campagna di comunicazione anti Covid di Regione Lombardia. Trasmettere ai più piccoli come difendere la propria salute significa infatti portare informazione nel cuore delle famiglie, in una prospettiva che dal basso arriva a educare tutta la comunità. L'iniziativa è stata prodotta con l'importante collaborazione di Larem-Servizi per Eventi con Ab Comunicazioni. (Com)