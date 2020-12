Speciale scuola: associazioni, tutelare paritarie cambiando legge stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' urgente cambiare la legge di stabilità 2021 perché la libertà più grande è quella di educare". È l'appello lanciato da oltre 70 associazioni no profit (comitato Polis pro persona) e da "Ricostruire", durante il webinar aperto dal video del viceministro Anna Ascani, e a cui hanno partecipato importanti esponenti delle principali forze politiche di maggioranza e di opposizione, quali Maria Elena Boschi (Iv), Giancarlo Giorgetti (Lega), Valentina Aprea (FI), Paola Binetti (Udc), Piero Fassino (Pd), Stefano Fassina (Leu), Paola Frassinetti (Fratelli d'Italia), Stefano Lepri (Pd), Maurizio Lupi (Misto). "Solo nell'ultimo periodo censito - si legge nella nota - sono 143 gli istituti scolastici paritari che hanno chiuso e quasi 28 mila gli studenti che hanno perso la loro scuola, mentre in altri casi la crisi rende ancor più care per le famiglie le rette. Qualcuno vuole forse trasformare la scuola libera in scuola di classe, riservandola ai soli ricchi?". "Inoltre - prosegue la nota - per i diversamente abili le paritarie troppo spesso sono ormai costrette a costi inarrivabili. Una situazione insostenibile, che però può essere ancora modificata intervenendo sulla legge di Bilancio 2021 con alcuni emendamenti mirati, proposti a tutti i gruppi parlamentari da Agorà per la parità e da Usmi-Cism", conclude la nota. (Com)