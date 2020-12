Speciale scuola: Napoli, approvato progetto per lavori al polifunzionale sportivo istituto Vittorino da Feltre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato dalla giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore alla Scuola Annamaria Palmieri, il progetto esecutivo per l'adeguamento e la valorizzazione del campo polifunzionale sportivo annesso alla scuola "Vittorino da Feltre" in VI municipalità. La delibera prende atto dell'accordo tra lo Sport e Salute Spa e il Comune di Napoli grazie al quale il progetto viene finanziato dal Ministero dello Sport per l'importo di ben 231.000 euro. L'assessore alla Scuola Annamaria Palmieri ha dichiarato: "La valorizzazione sociale degli impianti sportivi delle periferie, promossa in sinergia dal Ministero, il Comune di Napoli e la comunità scolastica è uno dei modi più efficaci per far vincere la cultura sul degrado. La scuola per la più efficace apertura al territorio stringerà accordi con chi come l'attore Francesco di Leva e il Nest si sforza ogni giorno di salvare i ragazzi dalla strada attraverso lo sport, la bellezza, il lavoro. E non posso che ringraziare la grandissima sensibilità del Ministro Vincenzo Spadafora su questa tematica, l'impulso iniziale dato dal "Sabato delle idee" di Repubblica a vantaggio di una comunità scolastica ottimamente guidata da Valeria Pirone, i Servizi Tecnici Comunali e Municipali per l'impegno profuso: insieme si è più forti, insieme si vince per i ragazzi e i bambini di Napoli". (Ren)