Speciale scuola: arcivescovo Milano, troppi ragazzi vittime di fallimenti educativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Troppi ragazzi e ragazze sono vittime dei fallimenti educativi e vittime anche di se stessi”. Lo ha detto l’arcivescovo Mario Delpini ha rivolto nel tradizionale “Discorso alla città e alla diocesi” pronunciato nella basilica di Sant'Ambrogio durante i Vespri per la solennità del santo patrono della città. “Troppi ragazzi e ragazze - ha aggiunto Delpini - si rovinano la giovinezza nella rabbia o nella disperazione, nelle dipendenze e nello squallore”. “Tocca agli adulti - ha ammonito l’arcivescovo di Milano - la responsabilità di consegnare alle giovani generazioni la visione da cui può partire il futuro. Poi le giovani generazioni daranno alla visione un colore nuovo, un nome inedito. Ma il compito educativo è essenziale perché non ci sia un popolo smarrito e vagabondo che non sa il nome né il senso delle cose e crede che sia lo stesso distruggere o costruire, fare il bene o fare il male, dare la vita o toglierla”. Pur sottolineando come “l’educazione sia responsabilità dei genitori, che devono reagire al sospetto di non essere all’altezza del compito educativo”, Delpini ha auspicato un’alleanza educativa. L’arcivescovo ha rivolto infine anche un “pensiero particolare a quelle famiglie che in questi mesi si sono trovate sole nel gestire una distrazione di disabilità”. (Rem)