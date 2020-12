© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri "45 giorni in carcere per Patrick Zaky, studente di un ateneo italiano che da mesi è in prigione in Egitto senza motivo e in condizioni disumane, in violazione dei più basilari diritti umani. L'Italia assieme all'Europa protesti con forza per ottenere la sua immediata scarcerazione". Lo afferma Massimo Ungaro di Italia Viva, segretario della Commissione d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. (Res)