Iran-Siria: Zarif riafferma sostegno a processo di Astana

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, ha ribadito oggi il sostegno della Repubblica islamica al processo di pace di Astana per la crisi in Siria (che coinvolge Iran, Russia e Turchia). Secondo l’agenzia di stampa iraniana “Mehr” Zarif l’ha dichiarato nel corso di un incontro con l’omologo della Siria, Faysal Mekdad, giunto a Teheran in visita ufficiale. Nel corso del colloquio Zarif e Mekdad hanno affrontato gli ultimi sviluppi regionali e internazionali e la lotta congiunta al terrorismo. Le parti hanno inoltre sottolineato la necessità di espandere le relazioni bilaterali ed economiche. Da parte sua, il ministro degli Esteri iraniano ha espresso la sua soddisfazione per il processo politico attualmente in corso in Siria, oltre alla recente conferenza internazionale sul ritorno dei rifugiati siriani. Mekdad ha riaffermato l’apprezzamento per il sostegno iraniano alla Siria nella lotta contro terrorismo ed estremismo. Le mosse statunitensi nella regione, ha sottolineato Mekdad, hanno portato a un’escalation del conflitto e servono gli interessi di Israele. Il capo della diplomazia di Damasco ha inoltre ribadito la determinazione del governo siriano a continuare la lotta al terrorismo, e ha definito la cooperazione congiunta fra i due paesi “un passo chiave verso il ritorno della pace e della stabilità in Siria”. (Res)