Roma: Raggi a Patuanelli, aprire tavolo con Fs per lavoratori Termini

- Aprire un tavolo di confronto con Grandi stazioni, società del gruppo Ferrovie dello Stato, e affrontare la problematiche dei lavoratori attualmente impiegati negli spazi della stazione Termini. Questa, a quanto si apprende, è la richiesta avanzata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi in una lettera inviata al Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. La sindaca segnala che la stazione Termini e gli spazi pubblici di piazza dei Cinquecento sono interessati da un progetto di riqualificazione in fase di approvazione. E che in questo contesto sono pervenute diverse segnalazioni sul possibile impatto che le trasformazioni, richieste dalla società Grandi stazioni retail spa, avrebbero sui lavoratori, che temono licenziamenti anche a fronte della scadenza del contratto con la società locataria degli spazi in questione. L'amministrazione capitolina, a cui non è riconducibile la circostanza che ha ingenerato la preoccupazione dei lavoratori, ha tuttavia invitato Grandi Stazioni Retail a dare risposta alle problematiche rappresentati dai dipendenti. E Raggi ha scritto al ministro Patuanelli proprio per richiedere un confronto tra le parti. (Rer)