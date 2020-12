Scuola: Gilda, su ipotesi scuola aperta fino al 30 giugno nessun consulto con sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno ha avuto la cortesia di consultarci in merito all'ipotesi di prolungare le attività didattiche fino al 30 giugno per recuperare le ore di lezione perse finora". A dichiararlo è Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti. "Nell'attesa che ciò avvenga - si legge in una nota - crediamo sia opportuno intanto ricordare che il lavoro dei docenti è regolato da un contratto collettivo nazionale, tra l'altro scaduto da due anni. In ogni caso, riteniamo che sia una proposta offensiva nei confronti della professionalità di tutti gli insegnanti impegnati ormai da mesi nella Didattica a distanza, metodologia faticosa, che richiede molta preparazione e un tempo di lavoro di gran lunga superiore rispetto a quello ordinario". (segue) (Com)