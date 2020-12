Scuola: Gilda, su ipotesi scuola aperta fino al 30 giugno nessun consulto con sindacati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Gilda - prosegue Di Meglio - ha sempre sostenuto che la Dad sia un surrogato della scuola e che, come tale, dia risultati ben distanti da quelli della didattica in presenza. Ma se è stato necessario ricorrervi anche quest'anno a causa dell'incapacità del Governo di realizzare quelle condizioni imprescindibili per un ritorno a scuola in sicurezza, non si capisce per quale motivo a pagarne il conto debbano essere i docenti", conclude il coordinatore. (Com)