Roma: vigili del fuoco mettono in sicurezza imbarcazioni sul lungotevere Arnaldo da Brescia

- Dalle 9.30 di questa mattina, le squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, nucleo sommozzatori, fluviale, carro luci e funzionario di servizio, stanno intervenendo sul lungotevere Arnaldo da Brescia per l'ancoraggio e la messa in sicurezza di un'imbarcazione del dopo lavoro ferroviario e due imbarcazioni più piccole. Le copiose piogge degli ultimi giorni, hanno causato la rottura degli ormeggi e per evitare lo scivolamento verso valle, le imbarcazioni vengono assicurate a dei punti fissi valutati sul posto. (Rer)