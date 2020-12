Bosnia-Russia: Lavrov in visita a Sarajevo il 14 e 15 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizialmente era programmato che Lavrov, insieme al patriarca, lo scorso ottobre inaugurasse il Tempio di San Sava cui interni sono stati realizzati grazie a donazioni e ad artisti russi. Secondo il quotidiano, infine, non è escluso un rinvio della visita se la situazione epidemiologica in Serbia dovesse peggiorare. La visita di Lavrov in Serbia era inizialmente prevista alla fine di ottobre. Successivamente il ministro degli Esteri serbo, Nikola Selakovic, aveva annunciato che Lavrov sarebbe stato in visita a Belgrado il 16 novembre. La visita è stata però fino ad ora posticipata. Nella giornata del 27 ottobre il ministro russo si è sottoposto all'isolamento dopo avere avuto dei contatti con una persona risultata positiva al Covid-19. Lavrov aveva in programma un "tour" nei Balcani occidentali che avrebbe toccato, fra il 27 e il 29 ottobre, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina e la Serbia. Il quotidiano croato "Vecernji list" ha pubblicato un'intervista in cui Lavrov dichiarava che le sanzioni contro la Russia promosse da Bruxelles e "da molti paesi russofobi all'interno dell'Ue" rappresentano un ostacolo all'ulteriore rafforzamento dei legami russo-croati. "Un serio ostacolo all'ulteriore rafforzamento dei legami russo-croati restano le sanzioni o, per meglio dire, il vortice di sanzioni promosso da Bruxelles e da molti paesi russofobi all'interno dell'Ue su ordine diretto di Washington. Ultimamente, questa linea anti-russa è diventata molto più attiva. Mi auguro che i nostri colleghi europei abbiano abbastanza saggezza, lungimiranza o semplicemente buon senso per rinnovare pienamente il nostro dialogo con l'Unione europea e i suoi Stati membri sui principi di buone relazioni di vicinato, onestà, prevedibilità e apertura", ha dichiarato Lavrov. (segue) (Bos)