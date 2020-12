Bosnia-Russia: Lavrov in visita a Sarajevo il 14 e 15 dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia russa non ritiene però che le relazioni russo-croate vedano attualmente uno stallo. "Non qualificherei le nostre relazioni bilaterali come una situazione di stallo. Il dialogo politico russo-croato è regolare e segna dei progressi. Nel 2017 e nel 2018 la presidente Kolinda Grabar-Kitarovic ha visitato la Russia su invito del presidente Vladimir Putin. Sono stati incontri molto utili e produttivi. I nostri ministeri degli Esteri mantengono una stretta comunicazione. Solo quest'anno, il mio collega Gordan Grlic Radman e io abbiamo parlato più volte al telefono. E la cooperazione pratica sta avanzando. L'anno scorso si è tenuta a Mosca una sessione della Commissione intergovernativa per il commercio, la cooperazione economica, scientifica e tecnica. Il prossimo incontro era previsto per quest'anno in Croazia, ma la pandemia ci costringe a fare degli aggiustamenti: l'incontro sarà organizzato quando la situazione epidemiologica si stabilizzerà. Naturalmente, le società croate continuano ad operare in Russia e quelle russe in Croazia. Secondo i risultati del 2019, lo scambio commerciale ha superato la cifra di 1,5 miliardi di dollari. La Croazia è ancora molto popolare tra i turisti russi", ha osservato il ministro di Mosca. (segue) (Bos)