Bosnia-Russia: Lavrov in visita a Sarajevo il 14 e 15 dicembre (4)

- In un'intervista pubblicata il 28 ottobre dal sito bosniaco "Glas Srpske", Lavrov ha invece dichiarato che la Bosnia-Erzegovina non ha necessità di un Alto rappresentante straniero che svolga una supervisione sulle sue istituzioni nazionali. "Non riconosciamo alcuna necessità pratica di un Alto rappresentante, la sua funzione è da lungo tempo esaurita", ha dichiarato Lavrov al sito precisando di non vedere alcuna necessità del fatto che una nazione sovrana e indipendente resti sotto una "supervisione" esterna. "È ora che finisca", ha detto Lavrov. Il ministro russo ha poi definito "amichevoli" le relazioni con la Bosnia-Erzegovina. "Definirei le nostre relazioni con la Bosnia-Erzegovina come una partnership amichevole. Il prossimo anno festeggeremo i 25 anni dalla sua fondazione", ha osservato Lavrov. La Russia, ha infine ricordato il capo della diplomazia di Mosca, è uno dei principali partner commerciali della Bosnia-Erzegovina ed è tra i primi dieci paesi in termini di volume di investimenti esteri diretti nell'economia locale. "I maggiori operatori economici russi - Zarubezhneft, Gazprom e Sberbank - forniscono non solo centinaia di posti di lavoro in Bosnia-Erzegovina, ma anche entrate fiscali multimilionarie. La Russia è un fornitore affidabile di gas naturale per il paese. In cambio, il nostro mercato è aperto per la vostra frutta e verdura, cresce l'interesse per le piante delle colture da frutto prodotte in Bosnia-Erzegovina, il lavoro continua per garantire la consegna di carne e latticini. La cooperazione culturale è stata stabilita in molti campi, i legami nel campo dell'istruzione vengono rafforzati, vengono organizzati concerti, mostre e altri eventi", ha concluso Lavrov. (Bos)