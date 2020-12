Milano 2021: Abbiati (Lega), Sala poco istituzionale, annunciando ricandidatura oscura giorno di festa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale della Lega a Milano, Gabriele Abbiati, non ha gradito la scelta del sindaco Giuseppe Sala di annunciare nel giorno del santo patrono la ricandidatura alle Comunali 2021. “Nel giorno di Sant'Ambrogio - commenta Abbiati su Facebook - il Beppe milanese decide di oscurare il dì de la festa, per prendersi il palcoscenico con uno stile degno del peggior acchiappalike, un po' quasi a voler primeggiare sul santo e sulla città stessa, con scarso rispetto e scarsa istituzionalità”. “Quello che a lui preme è la sua immagine”, prosegue il leghista, che rivolto a Sala aggiunge: “Beppe lo sappiamo che ambivi a qualcosa di più ma questo ti hanno lasciato”. Il post sulla ricandidatura del sindaco è per Abbiati anche l’occasione “per chiedere a chi mi conosce se io debba ricandidarmi al ruolo che ricopro, quello di consigliere comunale”. “Servo e vado avanti o lascio spazio ad altri?”, domanda il leghista, assicurando che “l'amore per la nostra Milano, che è quello che mi ha spinto a candidarmi in questi anni, è intatto”. (Rem)