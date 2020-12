Nagorno-Karabakh, Rosato a Nova: "In Azerbaigian volontà di andare oltre il conflitto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una visita utile per vedere l’orrore della guerra del Nagorno-Karabakh ma da cui emerge anche la volontà dell’Azerbaigian di andare oltre il conflitto e avviare una fase di dialogo. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il vicepresidente della Camera dei deputati, Ettore Rosato, che ha guidato una delegazione parlamentare in visita nel Paese caucasico. “È stato molto istruttivo. Abbiamo visto l’orrore delle morti civili, in particolare nella città di Ganja, che è stata colpita da un bombardamento con missili su obiettivi completamente civili. Il disastro della guerra si vede soprattutto quando colpisce le popolazioni inermi”, ha spiegato Rosato, che ha poi parlato della visita nel distretto di Agdam, una delle zone “tornate sotto il controllo controllo dell’Azerbaigian in cui abbiamo visto delle città completamente rase al suolo e abbandonate”. Secondo il deputato italiano di Italia Viva, tuttavia, sono due i temi da mettere in luce: “Bisogna intanto sfatare che questa sia stata una guerra di religione fra cristiani e musulmani: l’Azerbaigian è un Paese molto laico e i primi fornitori delle forze armate azerbaigiane sono gli israeliani e la superiorità è emersa proprio per questo motivo. Inoltre non si può dire che l’Azerbaigian sia un protettorato turco. C’è sicuramente un’influenza turca, come ce n’è anche una russa nell’area, ma questo è un conflitto con origini antiche che possono essere superate. Ascoltando le parole delle istituzioni azerbaigiane, si respira una voglia di superare lo scontro e costruire la pace con l’Armenia”.La visita è stata utile anche a livello di rapporti bilaterali: la delegazione parlamentare, infatti, è stata ricevuta dal presidente Ilham Aliyev, dal ministro degli Esteri Jeyhun Bayramov, dal titolare del dicastero dell’Economia Mikayil Jabbarov e dalla presidente del Parlamento, Sahiba Gafarova. “Il presidente Aliyev ha sottolineato le motivazioni storiche che stanno dietro al conflitto e la soddisfazione per una soluzione che è nell’alveo di quanto previsto dalle risoluzioni Onu. Mi ha colpito, tuttavia, questa fermezza nel voler chiudere la pagina del rancore e aprire una fase di dialogo”, ha spiegato. E in più, ha detto Rosato, ci sarà un’opportunità per incontrare anche il ministro dell’Energia Parviz Shahbazov. “Sarà un’occasione per parlare di Tap che è pronto per essere attivato. L’Azerbaigian è il primo fornitore di petrolio dell’Italia e con l’attivazione del Tap diventerà un importante fornitore di gas che arriverà direttamente nel nostro Paese. Al gas azerbaigiano, peraltro, nei prossimi anni potrebbe aggiungersi anche quello provenienti dai Paesi vicini”, ha detto il vicepresidente della Camera. Non mancano, inoltre, le opportunità per l’Italia. “L’Azerbaigian rappresenta una grande occasione per le nostre imprese: c’è la ricostruzione del Nagorno-Karabakh, ci sono città rase al suolo da ricostruire, con infrastrutture e servizi da realizzare. È veramente una grande opportunità e noi veniamo considerato un Paese amico in tutta quest’area, non solo in Azerbaigian”, ha detto Rosato.D’altronde la posizione di equidistanza dell’Italia nel conflitto è sempre stata confermata dalle parole e dai fatti. “L’Italia ha rapporti con tutti i Paesi: non a caso domani il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, sarà in visita in Armenia. Ma oltre questo approccio ci sono i fatti storici: fra questi c’è l’accordo di cessate il fuoco che ha stabilizzato la situazione nella regione. Si tratta di un accordo fortemente voluto e favorito dai russi, ma l’Italia lo sostiene perché da oltre un mese non si spara nel Nagorno-Karabakh e questo è sicuramente un risultato”, ha sottolineato Rosato, senza dimenticare “la partnership che l’Azerbaigian ha avviato con l’Unione europea che l’Italia sostiene fortemente”. (Les)