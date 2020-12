Brexit: Barnier stabilisce mercoledì come termine ultimo per i negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo negoziatore per la Brexit europeo Michel Barnier ha stabilito un nuovo termine ultimo per la conclusione dei negoziati per il raggiungimento di un accordo commerciale tra Unione europea e Regno Unito, che sarà mercoledì. Durante l'aggiornamento sull'andamento dei negoziati fornito questa mattina ai parlamentari europei e agli ambasciatori dei Paesi membri presso l'Unione europea, Barnier ha affermato che i negoziati sono "non lontani dalla conclusione", e ha rivelato di attendersi che le trattative proseguiranno fino a metà settimana, ma non oltre. Entrambe le parti infatti avranno bisogno di tempo per ratificare l'accordo eventualmente raggiunto, e in segno di buona volontà Downing Street ha bloccato la definitiva approvazione della legge sul mercato interno, inizialmente prevista per mercoledì, che permetterebbe al governo britannico di superare l'accordo sulla Brexit siglato lo scorso anno per quanto concerne il confine nordirlandese. (segue) (Rel)