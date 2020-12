Brexit: Barnier stabilisce mercoledì come termine ultimo per i negoziati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti europee, il negoziato sarebbe ancora incerto, potendo andare in entrambe le direzioni, e palla sarebbe nel campo di Londra per decidere se un accordo debba essere fatto o meno, lasciando intendere che l'Unione europea abbia fatto tutte le concessioni possibili, anche alla luce degli ammorbidimenti sulla posizione circa quote di pesca promossi nel finesettimana da Francia e Germania. I leader europei si incontreranno giovedì, dove potranno iniziare il processo di ratifica di un eventuale accordo raggiunto giovedì o avviare i preparativi per un'uscita del Regno Unito senza accordo commerciale. I due leader della contesa, Boris Johnson e Ursula von der Leyen, si sentiranno telefonicamente questa sera per la seconda volta in pochi giorni, per aggiornarsi sull'andamento delle trattative. (Rel)