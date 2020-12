Fisco: Mef su entrate tributarie, nei primi 10 mesi gettito pari a 337,3 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo gennaio-ottobre 2020, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 337,368 miliardi di euro, segnando una riduzione del 6,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Stando ad una nota del Mef, la variazione negativa riflette il peggioramento congiunturale e le misure adottate dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria: il risultato dei primi dieci mesi presenta inoltre elementi di disomogeneità dovuti all’inclusione nei versamenti di quest’anno di quelli dei contribuenti Isa e “minimi o forfettari” che nel 2019 avevano versato a scadenza differite per effetto della proroga dei versamenti. Per questa ragione, prosegue la nota, il confronto tra i due periodi (soprattutto per Irpef, Ires e imposte sostitutive) risulta poco significativo. Nel solo mese di ottobre le entrate tributarie hanno registrato una variazione negativa pari a 1,135 miliardi di euro. Nello specifico, le imposte dirette ammontano a 194,355 miliardi di euro con un incremento dello 0,7 per cento rispetto all’anno scorso: il gettito Irpef si è attestato a 151,498 miliardi di euro con un calo di 2,982 miliardi, mentre l’Ires è pari a 1,507 miliardi con un incremento di 8,4 punti percentuali. Per quanto riguarda le imposte indirette, si sono attestate a 143,013 miliardi di euro con una diminuzione del 14,3 per cento: un calo imputabile alla riduzione dell’Iva (pari a 12 punti percentuali) e alla componente scambi interni che registra una flessione di 9,020 miliardi. (Com)