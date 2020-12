Lituania: presidente Nauseda approva squadra di governo proposta da premier Simonyte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha approvato la composizione del governo proposta dal primo ministro Ingrida Simonyte. Lo hanno annunciato il capo dello Stato e la premier designata al termine della riunione odierna. "Questo governo inizierà il suo lavoro in un periodo davvero difficile per la Lituania. Il primo e più urgente compito sarà superare la crisi pandemica che stiamo attraversando. Per prendere decisioni molto rapide e decisive che dovrebbero produrre dei risultati", ha detto il presidente. "Ho voluto conoscere nel dettaglio i candidati agli incarichi di ministri, questo processo si è concluso all'incirca nello stesso momento della preparazione del programma del governo", ha detto il presidente. Nauseda ha dichiarato di aver dedicato tutto questo tempo agli incontri con i candidati. "Sono lieto che in seguito a dei colloqui costruttivi con i rappresentanti della maggioranza al potere si è riusciti a coordinare tutte le candidature per le cariche di ministri", ha detto il capo dello Stato. (Sts)