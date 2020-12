Covid: Gasparri, governo proroghi termini scadenza titoli di credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver ricevuto una richiesta da parte dell'associazione di consumatori Cilp Italia e del presidente Pulcini che ha più volte sollecitato un intervento del governo in materia, ho presentato una interrogazione per ribadire la necessità di una proroga dei termini di scadenza dei titoli di credito che erano già stati prorogati al 31 agosto 2020". Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Il governo, infatti, pur avendo ulteriormente esteso lo stato di emergenza e applicato numerose restrizioni, non ha tenuto conto delle conseguenti difficoltà per commercianti, partite iva e imprenditori ai quali, già dallo scorso ottobre, potrebbero essere state effettuate iscrizioni negative nelle centrali rischi - aggiunge -. Una situazione intollerabile contro la quale non solo ho chiesto la proroga dei termini di scadenza ma anche la sospensione delle eventuali iscrizioni fin ora avviate. Un intervento necessario per non affondare ulteriormente una economia già in grande difficoltà". (com)