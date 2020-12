Speciale scuola: ministero Istruzione, mai nascosti dati su Covid, da "Il Tempo" accuse gravissime e false

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento all'articolo pubblicato dal "Il Tempo" con il titolo "Nascosti i veri contagi a scuola", il ministero dell'Istruzione fa sapere che ritiene le accuse del quotidiano gravissime e false. Nessun dato è stato mai nascosto. Le informazioni sui contagi in ambito scolastico, raccolte grazie alla proficua collaborazione dei dirigenti scolastici, sono state sempre fornite puntualmente, di settimana in settimana, all'Istituto Superiore di Sanità, per le opportune valutazioni e per il loro utilizzo. Una condivisione delle informazioni segnalata anche attraverso comunicati stampa ufficiali del Ministero dell'Istruzione, evidentemente sfuggiti all'analisi de "Il Tempo". (Com)