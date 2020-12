Speciale scuola: Azzolina, riapertura non ha contribuito alla seconda ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scuola non ha contribuito seconda ondata". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a SkyTg24 Live In a Courmayeur. "Chi sostiene il contrario o non ha fornito i dati agli specialisti o è in malafede", ha aggiunto. "I dati ci sono. Il ministero dell'Istruzione li ha raccolti pur non essendo proprio compito. Semmai abbiamo fatto un lavoro in più con un monitoraggio interno per avere un doppio controllo. E meno male, perché in alcuni casi, dove le Asl erano in sofferenza, i dati che noi avevamo erano gli unici", ha spiegato. (Rin)