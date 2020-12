© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tracciamento ha avuto difficoltà a settembre, ora sta recuperando grazie all'allentamento della curva e stiamo chiedendo una corsia preferenziale per test rapidi e tamponi in vista della riapertura". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a SkyTg24 Live In Courmayeur, (Rin)