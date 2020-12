© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di andare a scuola la domenica non penso sia da perseguire, anche le famiglie non lo vogliono. Lo afferma la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a l'Aria di domenica su La7. La ministra dichiara poi che i tavoli con i prefetti per i trasporti, "servono per scaglionare gli ingressi". (Rin)