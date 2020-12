Speciale difesa: Erdogan, Turchia è divenuta hub per produzione motori aviazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è sulla buona strada per diventare un centro per la progettazione e la produzione di tutti i tipi di motori, soprattutto nel settore dell'aviazione. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, intervenendo via video alla cerimonia di un centro di produzione e progettazione del primo motore per l’elicottero Gokbey, interamente realizzato dalle aziende locali. "Con questi progetti, stiamo entrando in una nuova era nel settore della difesa", ha dichiarato Erdogan. Il presidente turco ha sottolineato che Tusas Engine Industries (Tei) diventerà un modello in Turchia con i suoi investimenti pianificati nel progetto di sviluppo per motori destinati al settore dell’aviazione. "Ad ogni passo che facciamo, vediamo ancora una volta che nella geografia in cui viviamo, non possiamo guardare al nostro futuro con fiducia senza avere una forte industria della difesa", ha affermato il presidente turco. "Abbiamo in programma di stabilire un sistema di coordinamento più articolato attraverso la nostra presidenza delle industrie della difesa e il nostro comitato esecutivo", ha aggiunto Erdogan. "Nelle politiche economiche che portiamo avanti, siamo focalizzati su obiettivi di medio e lungo termine nel settore", ha dichiarato il capo di Stato turco. Il primo elicottero multiruolo prodotto dalla Turchia, il Tai T625 Gokbey, è un elicottero bimotore di nuova generazione da sei tonnellate sviluppato in risposta alla crescente domanda del mercato. Durante la cerimonia sono stati completati i test del motore, che produce 1.660 cavalli. Il progetto è iniziato nel 2017. (Tua)