Speciale difesa: Tofalo, Forze armate ancora strategiche per distribuzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'operazione 'Eos' della Difesa prenderà il via una nuova fase a supporto della popolazione nell'emergenza Coronavirus. In questi mesi le Forze armate hanno messo in campo esperienze e capacità a favore della popolazione. Continueremo a farlo impiegando uomini e mezzi per lo stoccaggio, la distribuzione e la somministrazione dei vaccini secondo una catena che garantisce i più alti livelli di sicurezza. Il centro nevralgico dell'operazione sarà l'aeroporto militare di Pratica di Mare, per la sua posizione geografica strategica". Queste le parole del sottosegretario Angelo Tofalo dopo l'annuncio del ministro della Difesa. "Negli ultimi giorni ho incontrato i Capi di Forza armata che mi hanno aggiornato sullo stato dei lavori in corso. Tutti stanno lavorando assiduamente, sotto la guida del Comando Operativo di vertice Interforze, per assicurare le migliori risorse al servizio del Sistema Paese e vincere questa sfida. Il piano dell'operazione Eos sarà presto presentato al Ministro", ha detto Tofalo. (Com)