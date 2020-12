Speciale difesa: concluse esercitazioni navali “Medusa10” tra Egitto, Cipro e Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Marine militari di Egitto, Cipro e Grecia hanno concluso le esercitazioni navali annuali “Medusa10” condotte in acque territoriali egiziani a cui hanno partecipare come osservatori anche Emirati Arabi Uniti e Francia. Lo ha annunciato in una nota il portavoce delle Forze armate egiziane, il generale Tamer el Rifae. Le manovre hanno preso il via lo scorso 25 novembre e i ministeri della Difesa dei cinque Paesi hanno assistito alla fase principale delle esercitazioni congiunte nelle acque territoriali dell'Egitto nel Mediterraneo. La fase principale della manovre è iniziata con una presentazione a bordo della porta elicotteri classe Mistral Anwar al Sadat. Le esercitazioni hanno visto l'attuazione di diverse attività tra cui bombardamenti aerei contro una serie di obiettivi ostili sulla costa, colpi di artiglieria con diversi proiettili contro bersagli atipici e manovre aeree di interdizione per mettere in sicurezza le acque territoriali. (Cae)