Speciale difesa: Regno Unito, governo elabora piani per acquisto azienda produttrice di acciaio

- Il Regno Unito sta elaborando un piano per prendere il controllo di uno dei più antichi produttori di acciaio britannici, Sheffield Forgemasters, per garantire la catena di approvvigionamento per la flotta di sottomarini nucleari del Paese. Lo ha reso noto l'emittente "Sky News", secondo cui il ministero della Difesa britannico si era rivolto alla società di consulenza Deloitte per discutere l'acquisizione con i proprietari dell'azienda. "Il nostro rapporto a lungo termine con i principali appaltatori della Difesa del Regno Unito e il Ministero della Difesa si basa sul lavoro fondamentale che svolgiamo nell'ambito del programma dei sottomarini e non commenteremo le questioni riguardanti il nostro lavoro", ha dichiarato David Bond, amministratore delegato di Sheffield Forgemasters. (Rel)