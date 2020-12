Speciale difesa: generale Portolano (Coi), sopporto ad autorità sanitarie, finora eseguiti 443 mila tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione di vaccinazione vedrà coinvolte le Forze armate nella catena di distribuzione dei vaccini, sia nello stoccaggio e nella somministrazione, oltre che nella vigilanza. Lo ha dichiarato in un’intervista al “Corriere della sera” il generale Luciano Portolano, comandante del Comando operativo di vertice interforze (Coi), dopo che il sito della Difesa a Pratica di Mare è stato scelto come hub nazionale di stoccaggio per la campagna di vaccinazione anti-Covid-19. “Stiamo lavorando 24 ore su 24, il Comando operativo che dirigo non si ferma praticamente mai, siamo specializzati proprio in questo in tutte le nostre operazioni, una pianificazione continua”, ha dichiarato Portolano. “Abbiamo già definito diversi scenari, sappiamo che dovremo fare uno sforzo notevole, senza precedenti, di sicuro ancora superiore a quello fatto finora, e ancora in atto, dalla seconda ondata dell`epidemia. L`operazione di vaccinazione ci vedrà coinvolti sia nella catena della distribuzione dei vaccini, sia nello stoccaggio e nella somministrazione, oltre che nella vigilanza. Ovviamente con un ruolo di supporto alle autorità sanitarie e in relazione a quello che ci verrà chiesto dal governo”, ha dichiarato il generale. (Res)