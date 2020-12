Nord Macedonia: ambasciata italiana, congratulazioni per presidenza Osce 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni alla Repubblica di Macedonia del Nord per la presidenza dell’Osce nel 2023. E' quanto scrive oggi l'ambasciata italiana a Skopje tramite Twitter. "Sempre pronti a lavorare assieme con voi in questo e negli altri tavoli multilaterali", aggiunge la rappresentanza diplomatica italiana nel Paese balcanico. "La decisione odierna di conferire nel 2023 alla Macedonia del Nord la presidenza di turno dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) è un successo diplomatico", ha dichiarato venerdì il ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, commentando la decisione presa nel corso della riunione ministeriale dell'Osce a Tirana. "Oggi abbiamo ottenuto un successo diplomatico per il nostro Paese. Tutti i 56 paesi che fanno parte dell'Osce hanno accettato la nostra candidatura", ha detto Osmani precisando che la presidenza macedone seguirà a quella della Svezia nel 2021 e della Polonia nel 2022. "La presidenza dell'Osce contribuirà ad un nuovo e migliore posizionamento internazionale della Repubblica della Macedonia del Nord, quale attore costruttivo e contributore nella promozione degli impegni Osce, e creerà indirettamente un'opportunità per manifestare la capacità istituzionale attesa da un membro della Nato e futuro Stato membro dell'Ue", ha detto Osmani. (Seb)