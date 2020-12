Milano: Sala, Covid ha messo in discussione molto, ma valori fondanti costituiranno miscela per ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano ripartirà dai suoi valori fondanti. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala nel video pubblicato sui social in cui ha annunciato, nel giorno delle celebrazioni per il santo patrono, la sua volontà di ricandidarsi a sindaco nel 2021. "Il Covid ha messo in discussione non tutto, ma molto. Non tutto, perché i valori fondanti di questa meravigliosa città, dalla cultura universitaria alla creatività, dall'imprenditoria all'impegno civico della cittadinanza non spariranno, anzi costituiranno la miscela per ripartire", ha detto Sala, che nel video ha ricordato la figura di Sant'Ambrogio, che - ha detto - "non è solo il santo protettore di Milano, ma è anche uno dei fondatori della sua cultura e della sua identità. È stato un uomo delle istituzioni laiche e religiose, che ha saputo essere critico nei confronti di chi utilizzava il potere in spregio della giustizia, che ha saputo essere estremamente deciso nel difendere i diritti dei più poveri e indifesi". "Chi come nel mio caso amministra la vita politica e pubblica ha la possibilità di creare comunione, così come può alimentare divisioni. Ambrogio scelse la via dell'unione, del superamento dei contrasti e penso che il suo insegnamento sia quanto mai attuale", ha osservato Sala, aggiungendo: "In questa modernità di Ambrogio trovo tanto della nostra Milano che giusto pochi giorni fa ha meritato l'elogio di Ursula Von der Leyen. 'Milan l'è un gran Milan' ha detto la presidente della commissione europea e non si riferiva ai primati della nostra città, bensì alle sue caratteristiche di solidarietà e di resistenza a questo terribile momento storico". (Rem)