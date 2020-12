India: Isro conferma ritardo missione spaziale con equipaggio Gaganyaan causa pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima missione spaziale con equipaggio dell’India, denominata Gaganyaan, subirà ritardi a causa dell’epidemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro), Kailasavadivoo Sivan, confermando l’ipotesi già avanzata tempo fa su un un possibile slittamento. Per dicembre 2020 e per giugno 2021 erano stati programmati due voli di prova senza equipaggio, in vista di quello con equipaggio, previsto per dicembre 2021, una tempistica non più realistica. “Stiamo individuando un momento verso la fine dell’anno prossimo o nell’anno successivo”, ha detto Sivan, aggiungendo che anche altre attività dell’Isro potrebbero essere riprogrammate. La missione Gaganyaan è stata annunciata dal primo ministro, Narendra Modi, il 15 agosto 2018, Giorno dell’Indipendenza, e inserita nel programma di governo con cui il suo Partito del popolo indiano (Bjp) si è presentato alle ultime elezioni, nel 2019, vincendole. Il volo con equipaggio dovrebbe svolgersi entro il 2022, anno del 75mo anniversario dell’Indipendenza. Il paese sarebbe il quarto al mondo a raggiungere l’obiettivo, dopo la Russia, gli Stati Uniti e la Cina. L’Isro ha un programma per il volo spaziale umano dal 2004, ma non ha ancora sviluppato tutte le tecnologie necessarie per realizzarlo. (segue) (Inn)