India: Isro conferma ritardo missione spaziale con equipaggio Gaganyaan causa pandemia (2)

- Per l’addestramento degli astronauti, l’agenzia spaziale indiana ha firmato un contratto con la compagnia Glavkosmos, società dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, che gestisce il Centro Gagarin; il lavoro sarà svolto anche con il sostegno dell’Istituto per le questioni biomediche dell’Accademia delle scienze russa. Quattro candidati sono stati selezionati: tutti piloti dell’Aeronautica militare, uomini e di età compresa tra 35 e 44 anni. Gli ufficiali hanno iniziato a febbraio un programma di preparazione della durata di undici mesi nel Centro di addestramento cosmonauti e di ricerca Jurij Gagarin, che ha sede in un’area nota come Star City nella regione di Mosca. Il programma è stato interrotto a causa della pandemia. Per realizzare il progetto l’Isro si avvarrà anche della collaborazione del Centro nazionale di studi spaziali (Cnes), l’agenzia spaziale francese, formando un gruppo di lavoro congiunto; saranno utilizzate le strutture francesi del Centro di aiuto allo sviluppo delle attività in microgravità e delle operazioni spaziali (Cadmos) e del Medes, l’Istituto per la fisiologia e la medicina spaziale. (Inn)