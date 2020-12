Covid: Cimo-Fesmed-Saues, cordoglio scomparsa operatore sanitario 34enne di Marcianise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cimo-Fesmed-Saues, nelle persone dei rispettivi rappresentanti Filippo Topo, Salvatore Gargiulo e Paolo Ficco ha espresso "commosso cordoglio e partecipazione al grande dolore dei familiari del giovanissimo operatore sanitario dell'Uo di Marcianise, deceduto a soli 34 anni in seguito alle complicanze della malattia da Covid 19". "E' evidente - sottolineano i sindacati - come questo virus non risparmi proprio nessuno, neanche persone giovanissime ed esenti da altre patologie in atto e pregresse". "Le nostre Ooss si stanno prodigando, collaborando congiuntamente con le Istituzioni, affinché questo virus sia definitivamente debellato, ma soprattutto affinché sia prevenuto il contagio non solo nel mondo della Sanità, ma anche tra i cittadini e che Costoro siano assistiti nel modo più adeguato". (Ren)