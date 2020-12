Milano 2021: assessora Tajani, ottima scelta Beppe Sala, non sarai solo in questo nuovo cammino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avanti ancora, con curiosità, generosità, senso di servizio. Ottima scelta Beppe Sala! Non sarai solo in questo nuovo cammino, in tanti saremo al tuo fianco a supportati. Per Milano e per i suoi cittadini". Così su Facebook l'assessora del Comune di Milano alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane, Cristina Tajani, commenta l'annuncio della ricandidatura di Giuseppe Sala a correre per un secondo mandato come sindaco di Milano. (com)