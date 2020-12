Imprese: Cy4gate si aggiudica due contratti per capacità avanzate difesa cyber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4gate comunica di essersi aggiudicata due contratti per capacità avanzate di difesa cyber e verifica resilienza ad attacchi cyber di tecnologia utilizzata nei progetti spaziali. I due contratti, previsti come step iniziale all’interno di un progetto più ampio e di lungo termine, sono di un valore pari a 175mila euro. L'ad di Cy4gate, Eugenio Santagata, ha dichiarato che "è motivo di estremo orgoglio per Cy4gate partecipare allo sviluppo, in ambito Europeo, delle più avanzate tecnologie cyber che segnano un momento di svolta rispetto al passato, di una nuova Europa che si vuole rendere sempre più autonoma nella capacità di condurre progetti innovativi ed avanzati facendo leva su competenze e skills europei ”.(Com)