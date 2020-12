Milano 2021: Pollastrini (Pd), grazie a sindaco Sala, ora ricostruire città su memoria e slancio al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo noi fieri di te e orgogliosi di una città che saprà ricostruirsi per ricostruire un'Italia riconosciuta nel mondo". Così in una nota Barbara Pollastrini, deputata del Partito Democratico, commenta l’annuncio della ricandidatura alle prossime amministrative 2021 del sindaco Giuseppe Sala. "Aver scelto il giorno di Sant'ambrogio, per il tuo messaggio, ha un valore simbolico per credenti e non credenti; per chi crede nel dialogo e nella laboriosità; nelle virtù civiche della Storia migliore che vede in Milano, con i suoi comuni attorno, una stella. Saremo con te con impegno e affetto per aiutare una coalizione rappresentativa della memoria degli anziani e il disegno del futuro dei ragazzi e delle ragazze" ha aggiunto Pollastrini. (Com)