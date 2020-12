Secondo Stoltenberg (Nato), ci sono differenze tra Trump e Biden, ma non su difesa e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il presidente Usa uscente, Donald Trump, e l'entrante, Joe Biden, ci saranno delle differenze, ma, per quanto riguarda la sicurezza e la difesa, l'impegno di un Paese va oltre il singolo politico e il segretario generale della Nato si attende lo stesso sostegno al tema della condivisione degli oneri e della necessità di spesa. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Politico 28, l'evento virtuale che presenta la classifica annuale delle persone con il maggiore impatto sulla politica e sul processo decisionale in Europa organizzato dalla testata giornalistica Politico Europe."Ho parlato con il presidente eletto Joe Biden e non vedo l'ora di averlo al Summit (dei leader della Nato) il prossimo anno. Non abbiamo la data esatta" del vertice. "Il presidente dovrà entrare in carica e poi decideremo", ha detto. "Non faccio speculazioni sulla data. C'è una tradizione che prevede che ogni volta che c'è un nuovo presidente, c'è un Summit piuttosto presto", ha aggiunto. Stoltenberg ha sottolineato la conoscenza e il sostegno di Biden alla Nato. Non vedo l'ora di lavorare ancora con lui", ha ribadito.In merito alle differenze tra Biden e il presidente uscente, Donald Trump, Stoltenberg ha sottolineato che "Trump e Biden sono politici diversi, con stili diversi e partiti di provenienza diversi". Ma "entrambi rappresentano gli Usa" e il forte impegno del Paese "in una difesa collettiva e nella sicurezza". Quindi, per Stoltenberg, gli Usa "continueranno ad essere impegnati nella Nato" e "ad avere truppe in Europa". Inoltre, il segretario generale ha sottolineato di aspettarsi che "Biden, quando entrerà in carica, avrà la stessa posizione (del predecessore Trump) sulla condivisione degli oneri", ha proseguito."La buona notizia è che gli alleati europei hanno cominciato a spendere di più", ha continuato. Quindi, "ci saranno differenze", ma non per quanto riguarda "sicurezza e difesa". Infine, "quello che è importante per la Nato è che gli Usa continuino ad essere impegnati nella sicurezza europea" e "questo vale per entrambi, repubblicani e democratici" perché "l'impegno di un Paese va oltre" il singolo politico. (Beb)